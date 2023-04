Josè Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato poco prima del via della sfida dell'Olimpico al cospetto del Milan ai microfoni di Dazn: "Il momento è decisivo, e noi siamo in difficoltà. Dobbiamo avere fiducia in chi gioca, sapendo che una rosa come la nostra fa la differenza se gioca un A oppure B. Noi però abbiamo lavorato per dare una base di tranquillità. Certo, sarà dura".