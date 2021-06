torna a parlare della sua prossima avventura allae lo fa in un palcoscenico di primo piano come il Late Show di James Corden. Queste le sue parole."Sì, lo sono. Ho sentito un grande legame con i proprietari. Non è solo la sensazione di lavorare per loro, ma con loro. Mi è piaciuto il modo in cui hanno approcciato, questo mi è piaciuto molto dei Friedkin"."C'è tanto lavoro da fare. Zoom rende le cose facili. Non mi piace telefonare, mi piace vedere le persone"."Sì, ne ero informato. Ho dato loro la mia opinione. Avrebbe disturbato il nostro lavoro, ma sarebbe stata una buona cosa per il club"."Nella prima stagione al Manchester United abbiamo vinto tre trofei, ma quando ti ho incontrato volevo di più"."Sono molto ottimista, ma anche realista. Quando abbiamo vinto Europa League e la coppa, ho pensato che per il passo successivo non sarebbe stato sufficiente. In questa stagione le persone stanno dicendo 'Grande stagione, siete arrivati secondi'. Io direi 'Siamo secondi, è una brutta stagione'".Mi piace il Manchester United, i tifosi sono stati fantastici con me. E penso che sia positivo per loro che un'altra stagione senza trofei sia vista come positiva. Ma per me il livello di aspettativa dei media è completamente diverso.James, se vuoi essere proattivo puoi chiedermi quanti trofei ho vinto nella mia carriera — 25 e mezzo".La finale che non ho giocato con il Tottenham"."Certo. Avere la possibilità di vincere un trofeo con un club che non ne ha molti, era un sogno"."Non sta a me prendere questa decisione"."Non do consigli. Ti saluto, ti auguro buona fortuna e vado avanti"."È ovvio. È uno dei migliori attaccanti del mondo"."Mi è piaciuto molto. Amo la sua partnership con Son"."Sì, ma quando lavoro con questi ragazzi vincevano titoli. Si tratta di eredità. L'eredità riguarda le medaglie. Ma chi lo sa? In cinque settimane Harry potrebbe essere un campione europeo"."Penso che debba giocare dove è felice. E penso che sia felice in Inghilterra. È un ragazzo molto da Premier League"."Sono sempre entusiasta del calcio. C'è una pausa e mi sento perso e vuoto. Non so cosa fare dopo cena. Sto solo facendo zapping, zapping, zapping senza trovare calcio"."Possono vincerlo. Vedo solo che la Francia ha una rosa incredibile, ma a parte questo non vedo una squadra migliore delle altre"."L'Inghilterra quando ho lasciato il Chelsea, ma mi sono reso conto che era troppo presto per me. Avevo il Portogallo quando ero al Real Madrid. Era un'offerta pazzesca per un lavoro part-time. È il tipo di lavoro che penso mi piacerà più tardi"."Sapevo che il progetto era in preparazione e che sarebbe uscito. Il modo in cui le persone hanno reagito è stato incredibile. Sono un amante del calcio. Mi sono emozionato per quella reazione"."Non credo che abbiamo alcun potere in nessun club in questo momento. Abbiamo potere in relazione alla nostra opinione. Il manager di calcio vecchio stile con molto potere nel club, penso che sia scomparso"."Messi"."Benfica-Porto. Quel match per noi portoghesi è tutto. È tribale, nord contro sud"."Non è il mio sogno"."Forse, James. Non sono un uomo da un club solo. Questo è chiaro. Sono un ragazzo da molti club. La Roma è il mio futuro".