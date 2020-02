José Mourinho, manager del Tottenham, parla di Christian Eriksen, che ha lasciato gli Spurs per andare all'Inter. Queste le parole dello Special One riportate da Goal.com: "Io e il club lo sapevamo da tempo, non abbiamo detto nulla a causa di un accordo morale con Eriksen: dal primo giorno in cui sono arrivato mi ha detto che non avrebbe firmato il rinnovo. Io e il presidente Levy abbiamo cercato di gestire al meglio la situazione, lui ha ottenuto una bella cifra nonostante la scadenza imminente del contratto".



TENTATIVI - "Ho cercato di convincerlo ma mi ha detto che non avrebbe cambiato idea in nessun modo. Da quel momento ho iniziato a costruire la squadra senza di lui. Questo è il motivo di alcune esclusioni. Allo stesso tempo Eriksen è un ottimo professionista che ha rispetto per il club e i compagni, fino all'ultimo giorno ha aiutato la squadra con un carattere positivo all'interno dello spogliatoio"