, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone e du giorni dopo il pesante 4-1 subito dai giallorossi a Marassi contro il Genoa."Parliamo di una situazione ipotetica e non mi piace parlare di questo. Se non è successo, non ti posso dare una risposta. Quello che posso dire è che tre mesi fa più o meno, parliamo del periodo di Budapest, c’era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via. A Budapest, in campo, ho detto ai giocatori e allo staff che sarei rimasto, due-tre giorni dopo abbiamo giocato contro lo Spezia ed ero squalificato, torno in campo dopo la partita e ho detto ai tifosi che sarei rimasto. Due-tre giorni dopo, ho trovato il presidente Dan Friedkin e gli ho dato la mia parola che sarei rimasto"."Durante le vacanze, ho avuto la più importante e più pazza offerta di lavoro nella storia del calcio e l’ho rifiutata per la parola ai miei giocatori, ai miei tifosi e al mio proprietario. Tre mesi dopo sembra che io sia un problema e non lo accetto, non leggo e non sento le tv, però ho amici, giocatori, collaboratori, gente che mi fa arrivare certe cose e non lo accetto"."Non sono io il problema della Roma, la scadenza non mi interessa. Non lo accetto, io non sono il problema. Nel calcio e nella vita le cose sono multifattoriali: neanche nel momento della vittoria si può dire che il responsabile è quello lì, siamo tutti responsabili. C'è solo una persona che mi può dire che finisco prima del 30 giugno, è mister Friedkin. Se non me lo dice, io sono qui fino al 30 giugno, in scadenza o con dieci anni di contratto non mi cambia niente. Sono la stessa persona che ha dato la parola ai giocatori, ai tifosi e al mondo. La mia carriera è così, quando parlo io parlo al mondo, non solo a voi"."Non ho paura della pressione esterna o domani dei fischi dello stadio: se mi cercano, mi trovano a Trigoria, che è dove vivo. Non c'è né paura, né mancanza di fiducia: l'unica cosa che pensiamo tutti è vincere domani contro il Frosinone. Vogliamo e dobbiamo vincere. Non dobbiamo cercare nessun tipo di alibi nel senso di ritirare responsabilità di questa partita. Abbiamo avuto 3 partite prima della fine del mercato dove quell'unico punto ci ha lasciato in una situazione che a tanti giocatori ha lasciato un peso. Dopo l'Empoli e l'Europa League pensavo che quel pes fosse uscito ma non è successo. Il pareggio a Torino in condizioni normali, visto che in Serie A squadre potenzialmente inferiori sanno fare risultato contro le big, e quel punto lì è diventato negativo ma se arrivavi con 7 punti sarebbe stato positivo perché l'avversario era difficile. A Genova mi aspettavo continuità e miglioramento ma non è successo. In questo momento i giocatori più consistente ha giocato in difesa e poi quando siamo andati a 4 con Bryan e Ndicka che non hanno mai giocato a 4, la squadra ha perso stabilità. Pareggiamo ma era fuorigioco e sembrava potesse arrivare lo stesso. Poi arriva il terzo e fuori contesto anche il quarto. Poteva esserci anche il quinto ma erano fuori contesto. Dobbiamo avere il coraggio di entrare in camp e di accettare una reazione di grande romanismo che può essere un supporto fantastico o può essere una manifestazione di scontentezza. Dobbiamo avere il rispetto per queste manifestazioni, sia positiva che negativa. E dobbiamo avere il coraggio di giocare con una buona squadra. Sarà una partita doppiamente difficile perché abbiamo pressioni extra. Dobbiamo avere coraggio. Con due giorni per lavorare e recuperare dal risultato di Genova a domani, non c'è altro da fare che avere coraggio e personalità. Vorrei che la partita fosse oggi".