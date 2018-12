Joséormai ex tecnico delha parlato a Sky Sports UK il giorno dopo il suo esonero: "Il Manchester United ha un futuro senza di me, e io avrò un futuro senza il Manchester United. Perché dovrei condividere qualcosa in più? È finita. È il modo in cui sono sempre stato. Sono stato critico nei confronti dei manager che parlano dei dettagli su ciò che è successo e su di chi è la colpa. Ma non è colpa mia. Voglio solo finire come è successo ieri e vorrei dire che è finita. Spero solo che i media possano rispettare questo mio modo di essere. Finché non torno nel mondo del calcio penso di avere il mio diritto di vivere la mia vita come faccio adesso. Questo è quello che voglio fare. Il Manchester United è passato".- "Mi conoscete, non cambio, quello che ho fatto quando ho lasciato il Chelsea è lo stesso di quello che farò ora. Mi tengo le cose buone e non parlo di niente di ciò che è accaduto nel club, potremmo parlare di così tante cose buone o meno buone, ma non sono io. Basta è finita".- In seguito il portoghese ha emesso: "Sono stato immensamente orgoglioso di portare il simbolo del Manchester United sin dal primo giorno che sono arrivato e credo che tutti i tifosi delo United lo riconoscano. Come ho fatto con i miei precedenti club, ho lavorato con persone meravigliose e credo che saranno mie amiche per tutta la vita. Se tutti siete al corrente dei miei principi professionali, ogni volta che si chiude un capitolo della mia carriera mostro profondo rispetto e non commento i miei compagni di percorso perecedenti. Spero che i media rispetteranno la mia posizione e mi lasceranno vivere la mia vita in modo normale, fino a che tornerò ad occuparmi di calci. Serene feste a tutti!"