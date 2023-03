Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo, i giallorossi (forti del 2-0 dell'andata) sfideranno domani la Real Sociedad nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le parole di Josè Mourinho che ha interrotto il silenzio stampa per obblighi Uefa"Sono dichiarazioni rispettose. Sta caricando i suoi e l'ambiente e sta anche utilizzando un Pease molto bello come il Portogallo per farlo ma sempre in un rispettoso con noi. Fa il suo lavoro, lo fa bene. E' un bravo allenatore e dimostra di essere bravo anche di comunicare con la sua gente. Questo è il vantaggio di giocare la seconda partita in casa, si può definire subito la strategia. Noi abbiamo la nostra e siamo fiduciosi"."La prossima partita è sempre la più importante. Domani è la più importante della stagione, venerdì sarà la partita di domenica. Giocherà la squadra che nella mia analisi ci da più garanzie""Siamo una squadra di gente seria che fa il suo lavoro al massimo ma che qualche volta non trova risultati. Facciamo un po di faticare a giocare tante partite, ed è una cosa normale. Ci sono squadre che hanno 24/25 giocatori tutti sullo stesso livello e per loro non è un problema. Ci sono squadre che possono giocare ogni 2 giorni, per noi è diverso. Se arriva un infortunio, una squalifica o la stanchezza non è facile"Aspetta, lo è anche per noi. Il nostro stadio è fantastico. Nel calcio l'atmosfera è una cosa molto bella, può caricare la squadra però parla il campo. L'unica volta che ho isto uno stadio segnare un gol è stato nella Champions League ad Anfield. Quella in 30 anni è stata l'unica. Aiuta e carica, la squadra di casa anche statisticamente di solito ha il risultato positivo però non gioca. Domani ci caricherà anche a noi la tempesta dell'Anoeta. Il disastro era durante il covid. Il campo è stupendo, loro giocano bene, l'arbitro è di elite, noi siamo detentori della Conference League e non abbiamo paura dell'ambiente. Se mi chiedi se vado alla tempesta di Nazareth ti dico di noi ma siamo felici di avere una tempesta nello studio. La Roma giocherà meglio". ""Giocherà Ibanez, che era squalificato all'andata"