Josè Mourinho ha vinto il premio 'Talento que Marca o Mundo' assegnato da una votazione di un insieme di ambasciatori della Lega Portoghese. Queste le parole dello Special One dopo il riconoscimento: "Prima di tutto, voglio ringraziare gli ambasciatori della Liga Portugal che hanno votato e mi hanno assegnato questo premio. Non sono stato in Portogallo per quasi 20 anni, ma si tratta della mia Lega e sarà sempre la mia Lega. Essere riconosciuti in patria è sempre un valore speciale, considerando che è stato a maggio che abbiamo vinto la Conference League. Non è ovviamente la più grande competizione UEFA, ma era l'unica che mi mancava".