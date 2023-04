Trasloco in vista per il tecnico della Roma Josè Mourinho. Come riporta Il Foglio, il tecnico portoghese ha deciso di lasciare la casa dei Parioli. Ma il trasferimento non è legato al futuro prossimo del tecnico della squadra giallorossa. L’attuale casa è piuttosto grande - quasi quattrocento metri quadrati - ma è distante da Trigoria. Per questo motivo, Mourinho avrebbe inviato la disdetta del contratto di affitto della casa che appartiene all’ex calciatore Alberto Aquilani.