José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in una lunga intervista a Record, toccando anche il tema Rafael Leao, talento della nuova generazione portoghese e del Milan. Ecco le sue parole: "Che giocatore. E' implacabile. Il Milan perfetto per le sue qualità e lui ha risolto molte partite. E' forte contro la difesa bassa e anche in transizione nello spazio. Mamma mia, spero che continui così, con una buona testa e gente giusta al suo fianco perché può diventare grande, molto grande".