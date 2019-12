L'allenatore del Tottenham, José Mourinho ha concesso un'intervista a Sky Sport prima del match contro il Brihton in cui ha raccontato un triste retroscena natalizio che lo ha riguardato prima di concentrarsi sulla stagione degli Spurs.



NATALE TRISTE - "Sinceramente è stato un Natale triste, è morta la mia cagnolina e lei per me faceva parte della famiglia. Mercato? Mi piace la mia squadra, davvero. Sono arrivato 5 settimane fa, non è giusto parlare di mercato perchè mi serve solo del tempo e non giocatori. La società sa solo che se qualcuno partirà ci sarà bisogno di sostituirlo”.