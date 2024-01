Mourinho-Napoli, si muove Mendes: il contatto e l'appuntamento fissato con De Laurentiis

Simone Gervasio

Mourinho non lascia, raddoppia. Dopo essere stato esonerato questa settimana dalla Roma, il portoghese sta già progettando il suo futuro che parrebbe essere non troppo lontano dall'Urbe. Percorrendo l'autostrada del Sole, a Mou non spiacerebbe infatti l'opzione Napoli. A scriverlo è l'autorevole Times secondo cui l'ex Inter non vorrebbe restare fermo a lungo e neanche spostarsi dall'Italia.



GIROVAGO - Negli scorsi giorni è saltato fuori un primo contatto telefonico tra il suo agente, Jorge Mendes, e il presidente De Laurentiis. Ora la testata inglese torna sulla questione parlando di un appuntamento preso tra le parti per la prossima settimana. Mou e il patron azzurro avranno dei primi colloqui esplorativi per capire la potenziale fattibilità dell'operazione Special One sotto al Vesuvio. L'allenatore si è preso dei giorni di riposo prima di tuffarsi nella prossima esperienza. Ieri è stato avvistato a Roma, in una delle vie principali dello shopping, e ha regalato selfie e belle parole ai tifosi romanisti che l'hanno intercettato. Oggi invece, come rivelato da "El Chiringuito", si trova a Barcellona, altra città in cui ha lavorato e altra città in cui l'allenatore, Xavi, non è di certo saldissimo.



NUOVA SFIDA - Mou vuole un club capace di venire incontro alle sue esigenze, capace di poterlo accontentare di più sul mercato rispetto a quanto fatto dai Friedkin: vuole insomma aprire un nuovo ciclo. Lo stesso obiettivo del Napoli che, archiviata la fortunata parentesi con Spalletti, sta faticando nel passaggio tra la fallimentare gestione Garcia e quella Mazzarri. Il tecnico toscano ha firmato per sei mesi e a giugno, salvo ripensamenti, saluterà di nuovo la Campania. De Laurentiis dunque potrebbe anticipare il casting per il prossimo allenatore e di certo un profilo come quello di Mou è in testa alla lista dei papabili candidati. Lo Special One ha declinato le proposte dall'Arabia Saudita e quella dell'Al-Shabab su tutte: vuole per ora restare in Europa e trovare un club che riesca a motivarlo a riscendere in campo. Secondo il Times non ci sarebbe da stupirsi nel rivederlo presto sugli spalti di una partita di Serie A, da spettatore, proprio per dimostrare la sua volontà di restare nel Belpaese.



10 ANNI FA - L'opzione Napoli dunque prende quota. Mou però - è bene specificarlo - non potrebbe sedersi sulla panchina del Maradona già in questa stagione, avendo già allenato un club di Serie A. Il regolamento invece non gli vieta di accordarsi già da ora con una nuova squadra per prendere un impegno ufficiale per la prossima stagione. A Napoli insomma già si fregano le mani per gli eventuali risultati dello Special One ma anche per i potenziali siparietti con un personaggio altrettanto vulcanico come De Laurentiis. Una decina di anni fa i due sono già venuti a parole, a distanza. Il produttore cinematografico disse che avrebbe preferito cento volte Mazzarri a Mourinho e che non lo avrebbe preso nemmeno se glielo avessero regalato. Allora arrivò la pronta risposta di Mou: "Ha detto che non mi vuole? Ma lui non ha i soldi per me", disse. Ora a distanza di 10 anni la situazione si replica, con gli stessi personaggi ma un futuro magari diverso. Tanto si sa, nel calcio quello che valeva ieri può non valere oggi. E figurarsi quanto successo una decade fa...