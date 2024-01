Mourinho resta in Serie A? Cosa dice il regolamento e la verità sul Napoli

L'allenatore più chiacchierato di questo momento non ha una panchina. Stiamo parlando di Jose Mourinho che è stato esonerato questa settimana dalla Roma e ora torna disponibile sul mercato. Il portoghese è stato subito accostato a diversi club, dall'Al-Shabab al Napoli. Fonti vicine all'allenatore hanno infatti parlato di un contatto telefonico tra il suo agente - Jorge Mendes - e il presidente azzurro - Aurelio De Laurentiis. I campioni d'Italia hanno già cambiato tecnico, passando da Garcia a Mazzarri, ma potrebbero invertire di nuovo la rotta in estate quando scadrà il contratto dell'allenatore toscano.



REGOLAMENTO - Mou potrebbe dunque arrivare sotto al Vesuvio a giugno dunque e non già in questa stagione. Il motivo? Il regolamento. Qualora infatti il Napoli decida di separarsi anche da Mazzarri, Mourinho non potrebbe diventare in questa stagione il nuovo allenatore del club. Il comma 4 dell'articolo 38 delle NOIF (le norme organizzative interne della Federazione) recita: "Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società."



FUTURO - Mourinho può invece firmare col Napoli un'intesa preliminare, come permette il comma 5 dello stesso articolo 38. "I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se abbiano risolto ogni rapporto con la società per la quale è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato".