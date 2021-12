José Mourinho non interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sampdoria, ultima gara del 2021 in programma mercoledì alle 18.30 allo Stadio Olimpico. D'ora in poi il tecnico giallorosso non parlerà in conferenza prima dei turni infrasettimanali. Il discorso non vale, però, per i match di Conference League.