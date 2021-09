Josè Mourinho dribbla tutti e scarta Palazzo Taverna preferendo i Parioli come luogo in cui vivere. Lo Special One aveva inizialmente preso in considerazione la storica dimora, ma in un secondo momento ha preferito ripiegare sull’appartamento in uno dei quartieri residenziali più belli della Capitale perché offre alcune comodità per lui imprescindibili come riporta ForzaRoma.info. La casa è di proprietà di Alberto Aquilani che la affitterà a Mou per tutta la durata del suo contratto con i giallorossi. A pochi passi vive Ryan Friedkin.