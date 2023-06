non si muove, non oggi, non questa stagione. L'allenatore portoghesee con Tiago Pinto e i Friedkin sta continuando a programmare il futuro del club giallorosso. Poteva sembrare un'utopia soltanto qualche mese fa quando le voci dell'interesse delle federazioni portoghese e brasiliana lo spingevano lontano da Trigoria. E poteva ancor più sembrare una chimera in questi giorni di folle mercato, con. Offerte monstre, che però lo Special One ha rimandato al mittente con un rinnovo di contratto con la Roma che potrebbe anche concretizzarsi.E la tentazione economica era davvero di quelle importanti., prendere o lasciare, che consisteva in unche l'avrebbero fatto tornare ad essere l'allenatore più pagato al mondo. Secondo il Corriere dello Sportseppur economicamente vantaggiosa. Non si sente ancora pronto il portoghese per dire addio al calcio europeo, quello delle competizioni da vincere, una sua specialità sfuggitagli in extremis la scorsa stagione.- E ora il rinnovo? Il contratto con la Roma scadrà infatti il 30 giugno 2024 e quella che inizierà domani sarà a tutti gli effetti l'ultima stagione in giallorosso. Ultima, a meno di un rinovo di contrato che sicuramente è sul tavolo anche se ancora molto lontano.(sì, il proprietario del club si è mosso per andare a casa sua LEGGI QUI ) si è iniziato a parlare di futuro, di prolungare questo accordo oltre la scadenza. Nulla di concreto, solo la disponibilità a trattare e tutto rimandato alla fine di agosto. Proprio quando questo calciomercato arriverà a conclusione e Mourinho potrà valutare quanto le promesse fatte dalla proprietà potranno valere nel futuro.