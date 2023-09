Domani lainizierà la sua nuova avventura in Europa League con il match contro lo Sheriff Tiraspol. Ecco le parole diin conferenza stampa in Moldavia"Io non voglio dire chi gioca domani. Gioca Karsdorp perché Kristensen non può giocare e perché senza Smalling il nostro quarto difensore è Celik e ho bisonog di avere un difensore in panchina. Giocherà Mancini, Llorente e NDicka e ho bisogno di avere Celik in panchina come difensore. Non rispondo su quali attaccanti giocheranno. Se si può dire preferisco giocare con due attaccanti di cui uno è un giocatore di creatività. Per questo abbiamo giocato con El Shaarawy o Dybala in questo tipo di combinazioni.""È una stagione diversa e una competizione diversa da quella passata. Continuo a dire fino all'ultimo giorno della mia carriera e anche dopo che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Continuerò a dire questo ogni volta che ne parleremo. Però, è una competizione nuova, partiamo da zero. L'obiettivo è qualificarsi per la prossima fase. Lo scorso anno abbiamo iniziato con una sconfitta che ci ha creato difficoltà nella qualificazione però ci ha creato difficoltà di giocare i play-off contro ua squadra du Champions che non è facile per una squadra come la nostra molto impegnata nella stagione. Se possiamo vincere il girone sarebbe importante. Su Svilar, sì giocherà perché Rui ha giocato molto bene nell'ultima partita, perché abbiamo vinto e non ha preso gol e perché non c'è una minima critica a lui. Se contro l'Empoli non fosse andata bene avrebbe giocato domani.""Noi abbiamo rispetto di tutti gli avversari. Abbiamo perso due anni fa 6-1 una partita che si doveva vincere. Abbiamo perso l'anno scorso nella prima del girone con il Ludogorets. Non è mai facile giocare in trasferta in Europa. Giochiamo contro l'avversario, il pubblico e una motivazione speciale per una squadra il cui obiettivo è qualificarsi. Giochiamo anche contro una storia perché sono state fatte cose incredibili dallo Sheriff in Champions. Non è una partita facile, per questo motivo giochiamo con una squadra forte. Giocano Karsdorp, Mancini, Llorente, Ndicka che sono giocatori titolari. Abbiamo portato giovani giocatori che non sono mai partiti con noi""Ovviamente è un problema perché non posso comunicare con la squadra. Ma la soluzione è stato l'allenamento di oggi, perché ho potuto dire la mia. Sarò seduto dove lo Sheriff mi riserverà un posto. Non mi preoccupo perchè starò bene ovunque. Il mio staff sa come ragiono e come la penso, ho fiducia nella mia squadra e questo porterà al successo""Non lo so. Abbiamo avuto tutti la sensazione che lo scorso anno potesse andare bene sia in Italia che in Europa. Nella trentesima giornata eravamo terzi e nei quarti di finale. Abbiamo avuto infortuni importanti come Dybala e Smalling e abbiamo trovato difficoltà. Abbiamo perso delle partite in campionato che in condizioni normali non avremmo perso. Abbiamo perso una finale contro una squadra che aveva le nostre stesse ambizioni. Non è facile rispondere, anche in Italia e in Europa quest'anno ci sono squadre fortissime. Non posso dire dove sarà più facile. Per me conta sempre la prossima partita e oggi l'Europa League è la più importante per noi"