Mourinho non è finito, ma alla Roma sì. Sarà addio, i Friedkin devono solo capire quando

. Non possiedo informazioni di prima mano, non corro dietro alle indiscrezioni di chi sembra conoscere i pensieri dei, ma sono certo che se non verrà esonerato oggi, dopo il 3-1 di Milano, sarà comunque assai presto.Molti dicono che. Per me ha smarrito tutto nei cinque precedenti e non c’è più nessuna possibilità di rimedio. Hai voglia a dire che Mou riempie l’Olimpico qualsiasi partita vi si giochi, hai voglia a dire che ha portato la Roma, come mai nella sua storia, a due finali europee di cui una vinta. Purtroppo dati, numeri e considerazioni attuali dicono che, a cinque punti dal quarto posto occupato dalla Fiorentina e a quattro dalla Lazio, che li ha battuti nel derby di Coppa Italia, eliminandoli dalla competizione. Quella con il Milan è stata la settima sconfitta e, oltre a non essere l’ultima, allontana definitivamente la Roma dall’entrare nella Champions League del prossimo anno attraverso il campionato.. Ma come può una squadra che nel girone è arrivata dietro lo Slavia Praga e, perciò, giocherà i playoff per arrivare agli ottavi, pensare di sbaragliare un campo dove gioca la prima del campionato inglese, ovvero il Liverpool? Forse Mourinho non è finito, ma a Roma ha finito. I texani lo sanno e hanno già deciso di cacciarlo. Si tratta solo di stabilire quando.