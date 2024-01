LIVE Milan-Roma, formazioni ufficiali: Gabbia dal 1' e Theo a sinistra. C'è Svilar

Redazione CM

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due squadre, entrambe eliminate ai quarti di finale di Coppa Italia, rispettivamente da Atalanta e Lazio. I rossoneri di Stefano Pioli sono terzi in classifica a 39 punti e cercano la terza vittoria di fila in campionato (il quinto risultato utile consecutivo) per consolidare il piazzamento nella zona Champions League. I giallorossi di José Mourinho invece, privi dello squalificato José Mourinho e dell'infortunato Paulo Dybala, sono noni a 29 punti e provano a ritrovare il successo dopo il punto conquistato tra Juventus e Atalanta.



Calcio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Roma.



MILAN - ROMA Domenica 14 gennaio 2024, ore 20.45 (diretta tv e streaming: DAZN)



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.



Roma (3-5-2): Svilar; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy.