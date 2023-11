A forza di dargli del bollito e di ribadire che è finito,alla pari del sorprendentedel suo allievoe a soli tre punti dal quarto posto occupato dalDetto che(l’Italia è ancora seconda nel ranking), la Roma della partita con l’Udinese ha finalmente offerto una buona prestazione, conquistando i tre punti, grazie ad un finale in cui, oltre che la furia agonistica,Non basta certo questo per dire che Mourinho riuscirà nell’impresa di qualificare i giallorossi alla massima manifestazione continentale, tuttaviaDomenica è stato registrato un lungo e poderoso coro nei suoi confronti, mentre non è mai svanita la stima di chi sa che con lui sono arrivate una Conference League e una finale di Europa League, ancorché persa con il Siviglia.Ieri pomeriggio a Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, direttore dell’emittente romana e Valeria Biotti, una delle conduttrici più avvertite e gradevoli del panorama nazionale, hanno richiamato la riflessione degli ospiti del loro talk show. Un elemento di consenso per la stragrande maggioranza dei tifosi cheQuesto patrimonio andrebbe, anziché liquidato a fine contratto o, chissà, magari anche prima, utilizzato comema oggi lui è un oggetto di culto per decine di migliaia di tifosi., ma sente che i Friedkin sono freddi e lontani. Esattamente quello che nella capitale non funziona mai. Neppure se si è vincenti.