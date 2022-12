C'è l'ipotesi José Mourinho per la panchina del Portogallo e il suo ex pupillo Maniche, a Radio Renascença, promuove la candidatura del tecnico della Roma: "È perfetto per diventare il ct del Portogallo, per tutto ciò che ha già conquistato. È già stato nei migliori club del mondo, ha vinto titoli in tutti i campionati e gli manca la squadra nazionale. È un allenatore esperto che è molto preparato alle difficoltà perché conosce il nostro calcio e il calcio all'estero, è intelligente e sa come trattare con i giovani".