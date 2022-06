Josè Mourinho ha già messo alle spalle la vittoria in Conference League. Lo Special One, dopo aver portato a casa il primo trofeo europeo della storia del club, vuole proseguire vincendo anche nella sua seconda stagione capitolina e per raggiungere l’obiettivo sarà fondamentale un mercato che dovrà portare inevitabilmente dei rinforzi. L’idea delle ultime ore in casa Roma è il trequartista ex Real Madrid Isco. Il giocatore spagnolo lascerà i Blancos dopo nove stagioni e potrebbe optare per la scelta di un nuovo campionato, con l’approdo in Serie A ai giallorossi offerto, dagli esperti Sisal, a 3,50 entro il prossimo 31 agosto. Non c’è solo Isco nella mente del tecnico portoghese che punta in maniera convinta anche sul connazionale Goncalo Guedes. Il giocatore del Valencia, reduce da un’ottima stagione in Liga, è un pallino di Mou che vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento nella sessione estiva in quota a 2,50, ma il favorito per vestire la maglia giallorossa nella sessione estiva è Ola Solbakken. Il giocatore del Bodo Glimt in scadenza ha destato un’ottima impressione allo staff tecnico giallorosso nelle quattro sfide stagionali di Conference League contro i norvegesi e un suo approdo alla Roma si gioca a 2,25.