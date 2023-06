Josè Mourinho risponde all’UEFA. Dopo la squalifica comminatagli per quattro giornate dal massimo organo continentale – a causa delle dichiarazioni contro l’arbitraggio di Taylor nella finale di Europa League – l’allenatore della Roma ha deciso di rinunciare alla carica di membro dell’UEFA Football Board, gran consiglio composto da grandi personalità dell’universo calcistico, tramite una mail fatta pervenire a Zvonimir Boban.



LA MAIL - "Caro signor Boban, Nel ringraziarvi per l'invito che mi avete rivolto a far parte dell'UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l'obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Čeferin. Cordiali saluti, José Mourinho".