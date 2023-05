“Sono qui per portare avanti un progetto triennale” aveva detto Josè Mourinho appena arrivato a Roma. Il primo anno ha vinto la Conference League, stasera l’Europa League è sfumata per 11 metri e una traversa al 120’.



‘VOGLIO RIMANERE’ - L’amarezza però non ferma la voglia di José di continuare a lottare. In giallorosso. Dopo la partita col Siviglia l’allenatore ha parlato chiaro ai giocatori: “Non vi mollo, voglio rimanere”. In conferenza stampa, davanti ai giornalisti, ha mandato un messaggio alla società: “Io e i miei giocatori meritiamo di più”.



FATTORE MERCATO - Apertura massima a rimanere quindi, ma a patto che venga fatto un mercato importante. All’altezza delle sue ambizioni. Dopo la partita con lo Spezia probabilmente ci sarà un incontro con la società: Mourinho spiegherà le sue richieste, la proprietà dirà quali potrà accontentare.



IL RETROSCENA - Sul tavolo, di concreto, nei mesi scorsi c’era stata una proposta dalla federazione portoghese che poi ha scelto Santos. Perché Josè ha declinato l’offerta. Fino alla partita di stasera, per lui, c’è stata solo Roma e la Roma. E così vorrebbe che fosse anche la prossima stagione. Il ko col Siviglia non frena la voglia di Mou di vincere in giallorosso, ma solo a determinate condizioni.