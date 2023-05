Intervistato a fine gara da Rai Sport, Erik Lamela, attaccante del Siviglia ed ex Roma, ha parlato così della vittoria dell'Europa League e della sua ex squadra: "La Roma è molto forte, è difficile giocare contro di loro. Sono orgoglioso dei giallorossi, ,i dispiace di aver vinto contro di loro, ma oggi volevo vincere per la mia famiglia e per la squadra. Non pensavo di arrivare ai rigori. Abbiamo vinto e siamo molto felici"