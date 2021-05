José Mourinho sarà l'allenatore della Roma dalla prossima stagione. La notizia ha colto di sorpresa i tifosi giallorossi, che ormai aspettavano solo il comunicato dell'ingaggio di Sarri, il nome più caldo in questo momento. E invece arriva lo Special One. L’annuncio del nuovo allenatore romanista ha fatto schizzare il titolo AS Roma in borsa, volato a +21%. Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024.