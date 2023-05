José Mourinho analizza la vittoria per 1-0 in casa contro il Bayer Leverkusen nella semifinale d'andata in Europa League. L'allenatore portoghese della Roma ha dichiarato dopo la partita: "Il merito è dei ragazzi, che hanno fatto di tutto per far felici i nostri tifosi. Oggi la gente per strada ha fatto emozionare anche uno come me. Non è stata una partita facile, è difficile giocare contro di loro, restare concetrati 90 minuti e giocare per vincere sapendo che quando perdi palla loro sono pericolosi. I ragazzi sono riusciti a vincere questo primo tempo".



"Quanto c'è di Mourinho nella crescita di Bove? Io l'ho solo aiutato a crescere. Anche senza conoscerla personalmente, la sua è una famiglia di altissimo livello. Si tratta di un ragazzo con un'educazione estrema e una formazione intellettuale accademica. Sembra un professionista di 30 anni e ha l'umiltà di crescere poco a poco".



"Dybala e Wijnaldum? E' dura per me, è dura per tutti. Da una parte c'è la paura di infortuni, dall'altra la necessità di averli come opzione. Meno male che hanno giocato senza farsi male, vediamo se giovedì prossimo potranno avere più minuti".