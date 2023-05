Serata europea per la Roma, che affronta il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League. All'Olimpico è atteso il pienone: tutto esaurito, presenti in tribuna anche il numero uno della Uefa Alexander Ceferin, il sindaco Roberto Gualtieri e diversi ex giocatori, tra i quali Francesco Totti e Rudi Völler. Roma e Bayer si sono già sfidate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee: il bilancio recita una vittoria per parte e due pareggi. Entrambe le squadre hanno segnato almeno una rete in ciascun match per un totale di 19 gol (media di 4.75 a partita). I giallorossi hanno ospitato l’ultima volta all’Olimpico il Leverkusen in una gara della fase a gironi di Champions League del novembre 2015, quando le due squadre erano allenate rispettivamente da Rudi Garcia e Roger Schmidt. In quell'occasione i giallorossi vinsero quel match 3-2 grazie alle reti di Salah, Džeko e Pjanic.



FORMAZIONI UFFICIALI



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

All.: Mourinho.



BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz, Hlozek.

All.: Xabi Alonso.