ESPN ha raccolto qualche battuta del tecnico della Roma Josè Mourinho ieri, dopo la sconfitta contro l'Inter: "Sanchez? Ci ho scambiato due parole prima del fischio di inizio, in Inghilterra non stava bene mentre all'Inter è felice. Ha segnato un gran gol, che ha cambiato l'indirizzo del match, anche se l'azione era viziata da fallo".