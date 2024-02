Mourinho: sì al Manchester United

José Mourinho al Manchester United: Special One, chapter two. Secondo la stampa britannica, l'allenatore portoghese accetterebbe di tornare sulla panchina dei Red Devils. Dove è già stato per due anni e mezzo, da giugno 2016 a dicembre 2018.



MAN UTD - Mourinho ha vinto tre titoli alla sua prima stagione: Community Shield, Coppa di Lega ed Europa League arrivando sesto in campionato. Nella seconda stagione arriva secondo in Premier League, ma perde la finale di FA Cup contro il Chelsea e viene eliminato dal Siviglia in Champions League agli ottavi di finale. A metà della terza stagione è stato esonerato il 18 dicembre 2018. Si è trattato del primo di un "triplete" di esoneri, infatti poi si sono chiuse così anche le sue esperienze alla guida di Tottenham e Roma.



OLANDESI - Mourinho arrivò al Manchester United al posto di Louis van Gaal. Ora sulla panchina dei Red Devils c'è un altro tecnico olandese ex Ajax: Erik ten Hag, sotto contratto fino a giugno 2025. La squadra, impegnata stasera sul campo del Wolverhampton, è settima in classifica con 32 punti come Newcastle e Brighton. Eliminato dall'Europa per via dell'ultimo posto nel girone di Champions League con Bayern Monaco, FC Copenhagen e Galatasaray, il Manchester United è ancora in corsa nella FA Cup, invece è già fuori dalla coppa di lega.