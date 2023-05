José Mourinho si è raccontato alla vigilia della seconda finale consecutiva con la Roma, nel giro di un anno.L'intervista, ripresa da SkySport, tocca diversi punti salienti, dalla sua carriera al suo rapporto con la Roma.Guardo sempre al futuro, forse è questo il segreto della mia filosofia. Sono stato nel calcio per tanto tempo, questa finale è una nuova finale. Ora non penso più a cosa potrei vincere, ma alla felicità che posso regalare ai tifosi della Roma. È una città che vive di calcio. La Roma è appartenenza, essere parte di qualcosa. Continuo a dare tutto me stesso. Non sono pronto per chiudere il cerchio, per nulla. Sono nel calcio da tanti anni, la gente pensa che sia più vecchio di quello che sono. Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia anziano,Mi vedrete ancora per tanti anni".Lo Special One ha, poi, sottolineato l'importanza e la rarità di ritrovarsi in un'altra finale dopo quella dello scorso anno: "Non penso ci sia un segreto. La questione è semplice. Spesso ci si dimentica che la cosa più importante, nel calcio e non solo, sono i rapporti umani. Posso parlare anche per i miei giocatori: noi diamo tutto. E penso sia per questa attitudine che i tifosi della Roma ci rispettano così tanto e sono in grande empatia con noi.. E anche per loro non è semplice. Per noi esserci riusciti adesso ha un grande valore"