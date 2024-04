Mourinho subito al Bayern Monaco?

che a fine stagione lascerà il club, indipendentemente da come finirà la stagione in Champions League. Sulla lista ci sono anche Antonio Conte e Roberto De Zerbi, mentre di è autoescluso Xabi Alonso, che ha deciso di restare al Bayer Leverkusen.Tra gli sponsor dell'arrivo dello Special One in Baviera Dietmar Hamann, ex centrocampista tedesco cresciuto proprio nel Bayern Monaco, con cui ha vinto due campionati tedeschi e due coppe UEFA, prima di trasferirsi al Liverpool per vincere la Champions nel 20025 contro l Milan. A Sky Deutschland ha dichiarato: "Quello che è successo contro il Borussia Dortmund è stata una rivelazione. La dirigenza del Bayern deve domandarsi se è davvero la cosa migliore lasciare Tuchel in panchina in questo finale di stagione, soprattutto pensando alla gara contro l'Arsenal".

- "Ci sono molti allenatori sul mercato - ha continuato Hamann - però penserei a Mourinho. Si può dire quello che si vuole di lui, però nel Chelsea per esempio i giocatori lo adoravano. Dal punto di vista professionale, è una persona eccezionale".