Mai banale, sempre destinato a far discutere per quel suo gusto particolare per la battuta e per le punzecchiature nei confronti degli avversari. Il personaggio in questione è José Mourinho, che è tornato a parlare da osservatore esterno delle tante polemiche suscitate dalle prime decisioni arbitrali in Premier League con l'ausilio del Var. Uno strumento che divide, ma che secondo lo Special One è assolutamente essenziale: “Solo i ladri possono lamentarsi dell’introduzione delle telecamere di sicurezza!”.



Parole forti, che secondo molti sono una replica pepata alle critiche nei confronti della tecnologia rivolte dal tecnico del Manchester City e grande rivale di Mourinho, Pep Guardiola, che aveva protestato al termine della partita col Tottenham dopo l'annullamento del possibile gol vittoria di Gabriel Jesus per un dubbio tocco di mano di Otamendi. Episodio sul quale peraltro si era espressa anche l'Ifab, approvando la scelta dell'arbitro, in ossequio alla nuova normativa sui tocchi di mano.