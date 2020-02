Così José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Lipsia in Champions League: "Vero Tottenham negli ultimi 20 minuti? Per favore, per favore, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Dobbiamo essere onesti coi ragazzi. Lamela dall’infortunio è tornato in campo, questa è la nostra squadra, è un gruppo fantastico ma dall’altro lato vedete che problemi abbiamo in questo momento. Vedete quelli del Lipsia? Se sono stanchi entrano altrettanti forti. Dobbiamo combattere, se avessimo segnato prima di loro la partita sarebbe stata diversa. Non siamo stati fortunati, abbiamo un grande portiere, abbiamo provato tutto ciò che potevamo. Ringrazio i tifosi per il supporto. Quello di cui sono preoccupato non è il risultato, ma è che i nostri giocatori per le prossime partite non so quanti saranno, davvero pochi. Lucas era stanchissimo, Lo Celso anche, questa è la nostra situazione. Abbiamo tanti problemi. Fosse stato solo per questa partita fa niente, ma abbiamo anche Premier League e Fa Cup da giocare”.