In un'intervista al quotidiano portoghese Record, Josè Mourinho è tornato a parlare delle sue possibilità per il futuro prossimo: "La Germania è un paese in cui non ho mai lavorato, quindi perché no? Vediamo... Vorrei provare a vincere una terza Champions League con un terzo club differente e vincere un quinto campionato in un quinto paese". Un indizio dello Special One su un suo possibile approdo alla guida del Bayern Monaco al posto di Kovac?