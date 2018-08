Torna il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.



PRIMO CASO - Alla Juventus contro il Chievo manca un rigore. Al 9’ Cacciatore sgambetta da dietro Cancelo che viene sbilanciato e calcia a lato da un’ottima posizione. Il contatto, però, non è considerato evidente: basta un "silent check" perché il Var Mazzoleni suggerisca a Pasqua di non tornare sui suoi passi. La decisione lascia più di un dubbio: c’era il rigore in favore dei bianconeri.



1a giornata: (+)Chievo-Juventus(-).



CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):





Chievo 1 - 0 (+1)

Atalanta 0 - 0 (0)

Bologna 0 - 0 (0)

Cagliari 0 - 0 (0)

Empoli 0 - 0 (0)

Fiorentina 0 - 0 (0)

Frosinone 0 - 0 (0)

Genoa 0 - 0 (0)

Inter 0 - 0 (0)

Lazio 0 - 0 (0)

Milan 0 - 0 (0)

Napoli 0 - 0 (0)

Parma 0 - 0 (0)

Roma 0 - 0 (0)

Sampdoria 0 - 0 (0)

Sassuolo 0 - 0 (0)

Torino 0 - 0 (0)

Udinese 0 - 0 (0)

Juventus 0 - 1 (-1)