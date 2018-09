, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A.- Partiamo da Parma-Juventus: mancano due rossi, uno ai danni die uno di. Il primo entra col piede a martello su Di Gaudio, chiarissimo fallo grave di gioco da sanzionare con il rosso. Cuadrado nel finale entra malissimo su Ceravolo: altro fallo da rosso diretto. Atalanta sfavorita in due occasioni:era da espellere per tre falli consecutivi (Maran lo sostituisce) e nel finale Zapata viene trattenuto in area da Srna, il rigore ci stava. A Firenze, manca un rosso ache interrompe una chiara occasione da rete e viene solo ammonito dall’arbitro. A Torino, infine, la manata disu Belotti a palla lontana era da rosso diretto. 1a giornata : (+)Chievo-Juventus(-). 2a giornata : arbitri e Var impeccabili.: (-,-)Atalanta-Cagliari (+,+); (+)Fiorentina-Udinese(-); (-,-)Parma-Juventus(+,+); (-)Torino-Spal (+).CLASSIFICA (squadra - sviste a favore - errori contro - saldo):2 - 0 (2 - 1 (1 - 0 (1 - 0 (1 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 0 (0 - 1 (0 - 1 (0 - 2 (0 - 2 (