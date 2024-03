Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'C'è un errore sul gol di Pulisic, manca un'espulsione alla Roma'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 28ª giornata di Serie A.



Napoli-Torino 1-1

Orsato (Var: Valeri) 7

"Ottima direzione, corretti i gialli e la gestione della gara. Giocare, giocare, giocare... bene!".



Cagliari-Salernitana 4-2

Forneau (Var: Di Paolo) 5,5

"C'è un errore sul primo gol perché Lapadula non è in fuorigioco: l'arbitro annulla, il Var rimedia. Rete convalidata".



Sassuolo-Frosinone 1-0

La Penna (Var: Serra) 5,5

"Fischia un rigore ai gialloblù per l'intervento di Thorsvedt su Mazzitelli ma sbaglia e viene corretto dal Var. Assegna un 'rigorino' al Frosinone per una leggera spinta di Ferrari su Cuni".



Bologna-Inter 0-1

Pairetto (Var: Mazzoleni) 6,5

"Altra buona direzione, fa la scelta giusta su tutte le decisioni critiche".



Genoa-Monza 2-3

Feliciani (Var: Marini) 6

"Non vede il tocco di mano di Marì, ma era una chiamata difficile. Per il resto gestisce bene la gara".



Lecce-Verona 0-1

Chiffi (Var: Irrati) 5,5

"Impreciso sui gialli, ondivago: pochi interventi nel primo tempo, troppi nella ripresa".



Milan-Empoli 1-0

Sacchi (Var: Abisso) 7

"Sul gol di Pulisic sbaglia il guardalinee Peretti a segnalare il fuorigioco di Okafor, ma era una chiamata difficile. Molto bene il resto".



Juventus-Atalanta 2-2

Guida (Var: Doveri) 7,5

"Un solo giallo (Hateboer al 93') senza forzare la gara; si conferma in un gran momento di forma".



Fiorentina-Roma 2-2

Massa (Var: Maresca) 5,5

"Generoso sul rigore fischiato ai viola per l'intervento di Paredes su Belotti, sbaglia su Mancini che meritava il secondo giallo per un fallo sempre su Belotti a centrocampo".



Lazio-Udinese 1-2

Aureliano (Var: Sozza) 6

"Buona gara, tranquillo e affidabile. L'unico dubbio è legato all'intervento di Provedel su Lucca in area biancoceleste: ci stava il rigore, ma l'arbitro non è stato aiutato né dal Var né dai collaboratori".