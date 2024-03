Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Doppio errore sul rigore per Barella, vi spiego il disastro di Di Bello in Lazio-Milan'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 27ª giornata di Serie A.



Lazio-Milan 0-1

Di Bello (Var: Di Paolo) 4

"Un disastro, sbaglia completamente la gara. L'unico errore accettabile è la non concessione del rigore su Castellanos. Personalmente avrei fischiato: Florenzi induce in errore Maignan che cambia postura e travolge l'attaccante. Sbaglia in occasione del rosso a Pellegrini (ingenuo ed espulsione sacrosanta nonostante il comportamento antisportivo di Pulisic, ma c'era un fallo su Castellanos che Di Bello si volte pure a controllare), no comment sul rosso a Marusic per parole offensive. Inventato quello a Guendouzi".



Udinese-Salernitana 1-1

Manganiello (Var: Serra) 6,5

"Gara dura e difficile, la controlla bene e non sbaglia su Ebosele".



Monza-Roma 1-4

Piccinini (Var: Pairetto) 7

"Ottima direzione, non sbaglia quasi niente e infonde tranquillità".



Torino -Fiorentina 0-0

Marchetti (Var: Sozza) 4

"Un altro disastro. Sbaglia subito perché l'intervento di Ranieri su Bellanova all'inizio del primo tempo era da rosso. Annulla una rete al Torino ma sembra regolare, assurdo il secondo giallo a Ricci e ne manca un altro ad Arthur. Barak fa un entrata su Bellanova con i tacchetti alti al limite del regolamento".



Verona-Sassuolo 1-0

Maresca (Var: Doveri) 6

"Giornata abbastanza tranquilla e per lui è una gara semplice, forse si potrebbe applicare un un po' di più".



Empoli-Cagliari 0-1

Rapuano (Var: Mazzoleni) 7

"Altra eccellente direzione, ok la collaborazione col Var".



Frosinone-Lecce 1-1

Guida (Var: Marini) 6

"Rifiata non facendo grandi errori, tuttavia grande polso della situaizone anche se probabilmente sbaglia sui gialli".



Atalanta-Bologna 1-2

La Penna (Var: Valeri) 7,5

"Ottima prestazione in una gara molto complessa e difficile. Vede benissimo il rigore anche in diretta".



Napoli-Juventus 2-1

Mariani (Var: Irrati) 7

"Ottima direzione in una gara ad alto coefficiente di difficoltà, con buon dialogo in campo. Corretto assegnare il rigore al Napoli per un pestone su Osimhen, giusto anche il giallo a Bremer per non evidente azione da gol".



Inter-Genoa 2-1

Ayroldi (Var: Paterna) 5

"Non bene sulle decisioni prioritarie, sbaglia nel concedere il rigore su Barella e sbaglia a confermarlo dopo il richiamo del Var. Il giallo a Lautaro è un altro errore".