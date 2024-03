Napoli-Juventus, la MOVIOLA LIVE: Vlahovic ammonito, salta l'Atalanta. Altri due gialli

Il posticipo dello stadio Maradona tra Napoli e Juventus, in scena alle 20.45, chiude la domenica della 27esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

Mariani

Passeri – Costanzo

IV: Colombo

VAR: Irrati

AVAR: Sozza



Diffidati Napoli: Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani



Diffidati Juventus: Dusan Vlahovic



28' - Terza ammonizione per la Juve: questa volta tocca a Cambiaso, per il fallo su Kvaratskhelia.



26' - Giallo anche per Bremer, che stende Osimhen al limite dell'area.



18' - Il primo ammonito della partita è Dusan Vlahovic, per un intervento duro a metà campo su Kvaratskhelia: il serbo era diffidato, salterà il match con l'Atalanta.