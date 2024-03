Lazio-Juventus, la MOVIOLA: Szczesny rischia su Pedro, Bremer trattiene Zaccagni in area

Redazione CM

48 minuti fa

Di seguito la rassegna di tutti gli episodi da moviola in Lazio-Juventus, penultima gara del sabato della 30esima giornata di Serie A:



LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00



COLOMBO

PRETI – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CHIFFI



72' - Sull'occasione di Marusic, Bremer trattiene Zaccagni che va giù in area: l'arbitro non vede, il Var non la giudica evidentemente grave errore. Episodio molto dubbio.



24'- Szczesny effettua un'uscita rischiosa sui piedi di Pedro in area, riesce ad allontanare il pallone tra le proteste dello spagnolo per il contatto. Si prosegue.