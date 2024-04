Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Milan fuori controllo, giusti tutti i rossi. I rigori contro la Juve? Ecco cosa penso'

Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l’appuntamento della. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimentogli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 33ª giornata di Serie A.Feliciani (Var: Abisso) 6,5"Tutto bene, nulla di particolare da segnalare".

Piccinini (Var: Chiffi) 6,5"Bene sui penalty a favore del Cagliari, per me vede bene sul contatto Mina-Alcaraz. Ampiamente sufficiente".Manganiello (Var: Di Paolo) 7"Lascia giocare e ha ragione, pochi sofismi e ottima direzione".Guida (Var: La Penna) 7"Nessun problema, anche se la gara sarebbe potuta diventare più complicata. Conferma la sua eccellente stagione".Doveri (Var:Pairetto) 7"Gara molto complicata sulla carta, l'arbitro la rende normale e i giocatori collaborano".

Rapuano (Var: Valeri) 6,5"Complessivamente bene, si dimentica solo un giallo a Zapata".Marchetti (Var: Fabbri) 6,5"Nulla di particolare da segnalare".Giua (Var: Mariani) 6"Buona gara, senza brillare ma centra le decisioni critiche".Maresca (Var: Irrati) 6,5"Altra gara molto dura e difficile ma ben gestita e in generale una grande stagione. Corretti i gialli, assegnati con personalità".Colombo (Var: Marini) 6"Partita difficile che tiene molto bene e durante la quale i giocatori l'hanno aiutato quasi tutto tutto il tempo, fino a quando i rossoneri sono andati fuori controllo: corrette le espulsioni di Theo Hernandez, Dumfries e Calabria. Qualche sbavatura sui gialli, ma ha avuto piena gestione della gara".