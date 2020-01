Di seguito gli episodi da moviola dei match della domenica della 18esima giornata di Serie A:



BRESCIA – LAZIO h. 12.30

MANGANIELLO

DE MEO – SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO



6' - Tiro cross di Immobile e deviazione in gol da parte di Caicedo: Manganiello consulta il Var e annulla per fuorigioco.



39' - Cistana strattona in area Caicedo: rigore netto per la Lazio e secondo giallo, con conseguente rosso, per il difensore del Brescia.







SPAL – H. VERONA h.15.00

GUIDA

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN





GENOA – SASSUOLO h.18.00

IRRATI

MANGANELLI – MACADDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI





ROMA – TORINO h.20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO