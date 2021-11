Samuele Mulattieri, attaccante del Crotone e dell’Italia Under 21, di proprietà dell’Inter, parla al sito ufficiale del club calabrese: “E’ stata una bella giornata, sono contento per il goal, abbiamo vinto, abbiamo giocato con dieci giocatori diversi rispetto all’ultima partita, perciò non ci conoscevamo l’uno con l’altro, ma siamo contenti per averla portata a casa. Spero che adesso con questo goal in Nazionale bisogna continuare a segnare col Crotone”. Di proprietà del club nerazzurro, autore di 6 gol in 12 partite, può essere una pedina di mercato importante: l'ex Vitesse, infatti, può diventare la chiave dell'Inter per arrivare a Raspadori, proponendolo come parziale contropartita per l'attaccante neroverdi della Nazionale.