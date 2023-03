"Sono contento di segnare anche questo tipo di gol 'sporchi', mi piace farmi trovare sempre pronto in area. Per me è un buon momento: sono felice di questi due gol, così come sono felice della stagione che sto giocando, ma pensiamo già alla prossima amichevole. Non c'è emozione più bella del segnare con la maglia della Nazionale. La dedica? Alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto". Lo ha detto Samuele Mulattieri, attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter che oggi ha segnato una doppietta con la Nazionale Under 21 alla Serbia. I nerazzurri ci puntano per il futuro, per lui probabile un nuovo prestito in Serie A nella prossima stagione.