L'attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, Samuele Mulattieri, ha parlato ai microfoni di Sky della possibilità di tornare in nerazzurro a fine stagione.



TORNARE - "Tornare all'Inter? Per me sarebbe un sogno, ma ora devo pensare al presente e a fare del mio meglio per questa squadra con i gol e con le prestazioni, poi vedremo".



MILITO E IBRA - "Diego Milito e Zlatan Ibrahimovic sono stati i miei idoli, credo che il mio gol di oggi somigli a uno di quelli del Principe".



IL CALCIO IN OLANDA - "Lì ci sono più spazi, qui c'è più esperienza e i difensori ti stanno molto addosso".