Murales per De Zerbi a Brighton: 'There is a God of Football'

Il Brighton ha dedicato un murale a De Zerbi nel centro della città, un atto dovuto per "onora forse il più grande allenatore nella storia della nostra speciale squadra di calcio"

"There is a God of Football". Il Dio del calcio. Il più grande allenatore della storia del Brighton.e alla seconda stagione da allenatore della squadra inglese si sta confermando nella prima parte della classifica. Per rendere omaggio al tecnico italiano, da qualche giorno nel centro della città è presente un murale disegnato da un artista locale e tifoso del Brighton.- La mano è quella di Guy Favela, che dopo aver disegnato il ritratto di De Zerbi ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram. Il gesto è stato pensato per ringraziare l'ex allenatore del Sassuolo del lavoro fatto l'anno scorso ma anche quest'anno,, e nel prossimo turno potrebbe incrociarsi con Roma e Milan se le due squadre italiane dovessero passare il turno.