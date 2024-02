De Zerbi: 'Il mio obiettivo è tornare in Italia, il Milan non è un club normale per me'. Ma il Barcellona è in pole

Gabriele Stragapede

Il nome di Roberto De Zerbi impazza nel calciomercato degli allenatori. Dal Barcellona, al Liverpool per il dopo Klopp, al Bayern Monaco, sono molte le società che stanno cercano l’ex Sassuolo. In un’intervista a Sky Sports News, il tecnico del Brighton ha accennato al suo futuro: “So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga. Man non c’è un tempo specifico per andare via”.



TORNARE IN ITALIA - “Amo l’Italia e il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare ad allenare in Italia, ma non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che ringraziarli. Non è un problema dove lavori, ma come”.



MILAN - “Incontrare il Milan? Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarà riconoscente al Milan. Ci sono due tre club in Europa League, Vedremo il sorteggio”



FUTURO CHIARO – Il futuro di De Zerbi, tuttavia, sembra avviarsi verso la Spagna. Recente, infatti, è la decisione di Xavi che, nelle ultime settimane, ha annunciato che lascerà la panchina del Barcellona al termine della corrente stagione. Un passo indietro da parte di una bandiera del club blaugrana che ha compreso che il suo percorso alla guida dei catalani non ha soddisfatto la proprietà e non ha ottenuto gli effetti sperati. Al di là della vittoria della Liga, il Barcellona non è tornato una società dominante in Europa, dove non è più competitiva ormai da anni e in quest’annata è distante anni luce dalla vetta del campionato, oltre a essere già uscito dalla Copa del Rey e aver perso il Clasico in finale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid. Il talento, a Barcellona, non manca, soprattutto dopo gli ultimi esordi dalla Masia. E quale miglior tecnico, se non De Zerbi, per guidare la nuova era di giovani prospetti in Catalogna?



ALTERNATIVE - Il nome di De Zerbi è accostato, insieme a Rafa Marquez (ora alla guida del Barca B), Thiago Motta del Bologna, Michel del Girona e la suggestione Luis Enrique, attualmente al PSG. Una grana da risolvere in casa Barcellona per Deco e Laporta, ma sembra che sia un nodo che vogliano sciogliere a breve termine, visto che, come riportano i media spagnoli, gli agenti dell'allenatore italiano hanno fatto visito in Catalogna (i procuratori di De Zerbi gestiscono anche gli interessi di Araujo e le parti stanno valutando il rinnovo) per incontrare la dirigenza blaugrana e pianificare un suo arrivo in Spagna a partire dal prossimo 1° luglio.



SCELTA FATTA - Secondo quanto riportato da AS, il Barcellona ha sciolto le riserve, sfogliato la margherita e deciso che sarà Roberto De Zerbi il prossimo tecnico blaugrana. Il suo profilo ha ricevuto il consenso di tutti i membri della dirigenza, oltre a quello del presidente Joan Laporta e del direttore sportivo Deco.



UN NODO DA SCIOGLIERE - C’è un unico vero ostacolo sulla strada che porta De Zerbi al Barcellona: il tecnico è legato contrattualmente al Brighton fino al 2026. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, una cifra che gli agenti del tecnico sono al lavoro per far abbassare, con buona pace del Brighton che sta lavorando al rinnovo di contratto per l’allenatore italiano. La Serie A, dunque, dovrà aspettare il ritorno in patria di De Zerbi, sempre più verso il Barcellona.