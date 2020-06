. Per fare un esempio:cole Simonecon l'. Stiamo parlando delle, quello che salvano il bilancio. E siccome chiude, il bilancio, il 30 giugno, alcune vanno fatte in fretta. Ed è quello che sta succedendo nello scambio coi blaugrana, ma anche quello che sta succedendo con la cessione del giovane centrocampista ai bergamaschi: Pjanic valutato tra i 60 e i 65 milioni di euro, Muratore tra i 7 e gli 8. Storie diverse, ma uguale fine: mettere un segno + a bilancio.Ed è partendo dalla prossima cessione del numero 5 bianconero, quest'anno 18 presenze con l'Under 23 e una in Champions, classe '98, all'Atalanta chedi questa settimana è dedicata alle 10 plusvalenze salvabilancio dei bianconeri. Non andremo a elencare i, i, io i, quelli che un vissuto comunque importante lo avevano, ma gli altri, quelli usciti dal settore giovanile o che comunque la Juve ha preso da giovanissimi. E coi quali ha costruito il proprio mercato. Anche se avevano solamente una stagione alle spalle.10. Domenicoal, ​9,5 milioni di euro (plusvalenza di 6,6).