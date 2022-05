L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 contro lo Spezia: "Ci voleva questa vittoria, dopo il pareggio deludente contro la Salernitana. Abbiamo dimostrato di avere forza e di potercela giocare fino alla fine per il nostro obiettivo".



IL GOL - "Importante perché serve ad aiutare la squadra in un momento così importante. Dodici vittorie esterne? Avremmo voluto fare qualche vittoria di più in casa, ora giocheremo per questo obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo. Arbitri scudetto contro il Milan? Cercheremo di fare il massimo per noi".