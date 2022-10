A Bergamo si gioca un partita fondamentale per la classifica. Da una parte l'a vuole tornare in vetta alla classifica almeno per una notte, dall'altra ilcerca il rilancio dopo il ko con l'Inter per riavvicinarsi alla zona Europa League e alimentare l'entusiasmo. E' una partita però che va oltre il rettangolo di gioco, nella quale si intrecciano anche altre storie. Soprattutto di mercato:, i due nove a confronto che hanno vissuto un'estate particolare e connessa., quando l'uscita dall'Inter era segnata da esigenze tecniche del giocatore ed economiche del club nerazzurro., sedotto dal progetto orobico a tal punto da dare la propria parola alla Dea. Eppure l'affare non si è concretizzato, complici i costi dell'affare e l'arrivo di altri giocatori (Lookman) senza l'uscita di un esubero per fare spazio. Nello stallo si è inserito il, che ha strappato il sì di Pinamonti e dell'Inter per un'operazione da circa. L'interesse dellaera concreto, ma l'incastro con i bianconeri non è arrivato e ha costretto a rallentare tutte le operazioni a Zingonia, se si considera che Hojlund è arrivato solo alla fine di agosto, due settimane abbondanti dopo la chiusura di Pinamonti al Sassuolo. Per il colombiano non è stato un avvio di stagione semplice, tra qualche problema fisico e una condizione da indesiderato che lo ha accompagnato fino a poche settimane fa. Poi la svolta, complici le sofferenze di Zapata e l'inserimento lento di Hojlund Muriel si è gradualmente reso indispensabile per Gasperini, tornato a sfruttarlo con continuità ed efficacia. Nelle ultime due altrettanti assist e il primo gol stagionale contro l'Udinese, a certificare la crescita. Ma non a blindare il futuro, perché il contratto è ancora in scadenza al termine della stagione e il rinnovo non è in vista. Il mercato chiama ancora, la Juventus ma anche la Fiorentina che fiuta il colpo a zero per rafforzare un reparto in difficoltà con Jovic e, soprattutto Cabral. Campo e mercato si intrecciano a Bergamo: Muriel e Pinamonti, 'vicini' in estate e ora rivali per 90'.